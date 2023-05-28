Индийский чиновник осушил резервуар, чтобы достать телефон, упавший во время селфи

Правительственный чиновник в Индии, который осушил резервуар, чтобы найти телефон, который он уронил, делая селфи, был отстранен от работы, сообщает Zakon.kz.

Более 2 миллионов литров воды выкачали из водохранилища Паралкот в течение четырех дней, чтобы забрать телефон, принадлежащий местному инспектору по продуктам питания Раджешу Вишвасу, пишет CNN.

Вишвас прогуливался с друзьями, когда его телефон выскользнул из его рук в живописном месте в центральном индийском штате Чхаттисгархвит.

В своем видеообращении, опубликованном Indian Express, Вишвас заявил, что он арендовал дизельный насос, чтобы слить немного воды в ближайший канал, с целью забрать свой телефон. Он утверждает, что получил разрешение от офицера подразделения перед этим действием.

Он также сообщил, что попросил других присутствующих на водохранилище попытаться достать его телефон, но из-за большого количества воды им не удалось этого сделать.

Версия событий Вишваса противоречит версии его работодателя, который уволил его за злоупотребление должностным положением, отмечая, что он потратил огромное количество воды во время сильной жары.

Однако в своем видеообращении Вишвас настаивает на том, что вода, которую он слил, была из переливной части плотины и, в любом случае, была непригодна для использования.

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