Велогонщики Олимпиады не смогли сделать селфи на спонсорский телефон

Медалисты Олимпиады в индивидуальной раздельной велогонке среди мужчин не смогли сделать традиционное селфи из-за зависшего телефона Samsung, сообщает Zakon.kz.

29 июля на Олимпиаде в Париже трое медалистов в индивидуальной раздельной велогонке среди мужчин не смогли разобраться, как сделать селфи на спонсорский Samsung Galaxy Z Flip6, то ли от эмоций, то ли словили какой-то баг, помешавший сделать олимпийское селфи. Таким образом, двое олимпийцев из Бельгии – Ремко Эвенепол, Ваут ван Арт – и итальянец Филиппо Ганна невольно стали еще и героями соцсетей.

Эмоциональный велогонщик Ганна не выдержал такого замешательства на олимпийском пьедестале и даже замахнулся смартфоном в сторону, намекнув, что его следует выбросить. Спустя еще пару секунд спортсмены вернули телефон организаторам и покинули пьедестал.

Оказалось, что Samsung дарит лимитированные раскладушки всем участникам Олимпиады и на эксклюзивных правах запрещает брать другие телефоны на пьедестал. В компании не стали комментировать вирусный ролик, но сделать фотку позже у ребят все-таки получилось, судя по фотографиям на их сайте.

Фото: samsung

Днями ранее Samsung сняла с продажи новые топовые наушники Galaxy Buds3 Pro стоимостью 249 долларов всего через пару дней после выхода.