Общий прогноз погоды по Казахстану на 29 мая

"Казгидромет" поделились прогнозом синоптической ситуации и штормовым предупреждением на 29 мая по территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 мая

Погоду большей части Казахстана определит обширный отрог антициклона. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке – туман.

На большей части Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Атырауской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 29 мая

Гроза ожидается ночью на северо-западе и днем на севере, востоке и юге Акмолинской области. Днем на северо-востоке области ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В течение дня ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с на севере и востоке Атырауской области. Днем на большей части области ожидается сильная жара +36 °C. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

в Актюбинской области ожидается сильная жара +35 °C. 29-31 мая на юго-западе области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер днем на западе области достигнет скорости 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер при этом 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде ожидается пыльная буря. Скорость ветра: 15-20 м/с.

Днем на севере, западе и юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер днем на юге области до 18 м/с. На большей части области и в городе Павлодар сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. На востоке, в центре и в горных районах области и в Талдыкоргане ожидается ветер со скоростью до 15-20 м/с. В районе Алакольских озер в течение дня ожидаются более сильные порывы ветра, достигающие 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер в центре области: 15-20 м/с. В Актау также ожидается туман.

Днем на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер до 15-18 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В конце дня на западе Костанайской области ожидается гроза. В течение дня на западе области ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара +35 °C. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря.Ветер будет достигать скорости 15-20 м/с на севере, западе, в горных и предгорных районах данной области. В течение дня на горных перевалах могут возникать порывы до 23-28 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Скорость ветра на севере, востоке области: 15-20 м/с.



С 29 по 30 мая днем в горах Жамбылской области ожидается наступление грозы. В период с 29 по 31 мая на севере области прогнозируется пыльная буря. Ветер на северо-западе, северо-востоке и в горных районах области будет достигать скорости 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. В городе Тараз с 29 по 31 мая ожидается ветер северо-восточного направления, и днем могут возникать порывы со скоростью 15-20 м/с.