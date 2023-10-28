Низовая метель, ветер и гололед: синоптики поделились штормовым предупреждением на 29 октября

"Казгидромет" поделились прогноз синоптической ситуации, опасных явлений погоды и штормовым предупреждением по территории Казахстана на 29 октября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 октября

"На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, ночью на западе, в центре, днем на северо-западе РК – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на 29 октября

На западе, юге Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман. На севере области ожидается низовая метель. На севере, западе области ветер до 15-18 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Порывы ветра до 18 м/с.

На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер днем на севере области: 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Порывы ветрана большей части области до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер до 15 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер – 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра до 18 м/с.

В Павлодарской области и в областном центре – городе Павлодар ожидается гололед.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются сильные осадки ( дождь, снег). На большей части области туман, гололед. В северной половине области низовая метель. Ветер до 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман, гололед.

Жнем на северо-востоке Жетысуской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На северо-востоке области порывы ветра до 15-20, в районе Алакольских озер – 23-28 м/с

В Астане ожидается гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер в области и городе Петропавловске до 15-20 м/с.

