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Законодательство РК

В Казахстане официально отменили коронавирусные ограничения

COVID-19 Фото: акимат Алматы
Минздрав РК объявил об отмене ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

В связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в мире, Минздрав отменил постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые вводили ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией среди населения. Также отменили проект "Ashyq".

Таким образом, подписано постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 19 мая 2023 года "Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан".Минздрав РК

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Вместе с тем, в Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Как минимум 15 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции будут уничтожены в Италии.

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