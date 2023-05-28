Возгорание на киностудии "Казахфильм": вызов по повышенному рангу не подтвердился

На территории АО "Казахфильм" сегодня днем произошло возгорание на 10 кв. м. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы отметили, что в 12:22 вызов по повышенному рангу не подтвердился.

"В Бостандыкском районе, проспект аль-Фараби, 176, в АО "Казахфильм" произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проемов в столярном цехе по изготовлению декораций на предварительной площади 10 кв. м. Загорание локализовано в 12.40 и ликвидировано в 12.42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – прокомментировали в ДЧС.

Также в ведомстве добавили, что здание ж/б, угрозы распространения не было.

Ранее сообщали о пожаре в Караганде. Ребенка и двух женщин вынесли пожарные из горящей квартиры. Позже возгорание пожарные потушили.



