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В Алматы пожар повышенного ранга в ЖК "Аккент" не подтвердился

тушение пожара Фото: pixabay
Заявление о пожаре в квартире на 5 этаже в ЖК "Аккент" поступило в 19:29. Огонь якобы вспыхнул на площади 0,8 кв. м в кухне – загорелся вытяжка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 19.49 загорание ликвидировали.

"Пострадавших нет. Ранг пожара № 2 не подтвердился", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что на месте из-за жировых отложений произошло короткое замыкание и задымление.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

"Уважаемые жители! Во избежание несчастных случаев, МЧС призывает вас следить за исправностью Ваших электроприборов и электрической проводки вашего дома!" Пресс-служба МЧС РК

За 8 месяцев текущего года спасателями Алматы осуществлено около 2,5 тыс. выездов, с мест ЧС эвакуировано около 500 человек, спасено 295 человеческих жизней, 28 из которых дети.

Ранее сообщалось, что в алматинском ЖК "Аккент" вновь разгорелся пожар.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

Семье погибшей во время пожара в ЖК "Аккент" предоставят двухкомнатную квартиру.

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Елена Беляева
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