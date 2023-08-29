В Алматы пожар повышенного ранга в ЖК "Аккент" не подтвердился
Фото: pixabay
Заявление о пожаре в квартире на 5 этаже в ЖК "Аккент" поступило в 19:29. Огонь якобы вспыхнул на площади 0,8 кв. м в кухне – загорелся вытяжка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 19.49 загорание ликвидировали.
"Пострадавших нет. Ранг пожара № 2 не подтвердился", – говорится в сообщении.
Выяснилось, что на месте из-за жировых отложений произошло короткое замыкание и задымление.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
"Уважаемые жители! Во избежание несчастных случаев, МЧС призывает вас следить за исправностью Ваших электроприборов и электрической проводки вашего дома!" Пресс-служба МЧС РК
За 8 месяцев текущего года спасателями Алматы осуществлено около 2,5 тыс. выездов, с мест ЧС эвакуировано около 500 человек, спасено 295 человеческих жизней, 28 из которых дети.
Ранее сообщалось, что в алматинском ЖК "Аккент" вновь разгорелся пожар.
1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.
Семье погибшей во время пожара в ЖК "Аккент" предоставят двухкомнатную квартиру.
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