В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 мая

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Синоптики сообщили, что 29 мая в понедельник неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в Актобе, Актау, Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;



детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом синоптической ситуации и штормовым предупреждением на 29 мая по территории Казахстана.

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