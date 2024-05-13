В Алматы 14 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото: Zakon.kz
Синоптики сообщили, что во вторник 14 мая неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, передает Zakon.kz.
Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее в 12 областях Казахстана на 14 мая было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и ливней.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript