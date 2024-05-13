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В Алматы 14 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы 14 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 02:20 Фото: Zakon.kz
Синоптики сообщили, что во вторник 14 мая неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в 12 областях Казахстана на 14 мая было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и ливней.

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