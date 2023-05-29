СМИ: Лионель Месси покидает "ПСЖ"

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не будет продлевать контракт с командой и покинет ее в конце сезона, сообщает Zakon.kz.

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Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что руководство "ПСЖ" по-прежнему заинтересовано в продлении контракта с 35-летним футболистом, представляющим их клуб с 2021 года. Однако стороны не смогли договориться, поэтому Месси, вероятно, вернется в "Барселону" или продолжит карьеру в Саудовской Аравии.





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Ситуацию не улучшил тот факт, что в начале мая его отстранили от тренировок и игр на две недели за то, что он без разрешения уехал на две недели в Саудовскую Аравию.

27 мая Месси забил гол в матче против "Страсбура" и принес своей команде ничью. Она позволила "парижанам" завоевать титул чемпиона Франции. Он стал для "ПСЖ" 11-м в истории. Теперь клуб является самым титулованным клубом Франции.





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Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции.

Ранее Лионель Месси забил свой 496 гол и стал лидером по забитым голам в топ-5 европейских лиг.