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Алиев потребовал от жителей Карабаха подчиниться законам Азербайджана

Потребовал от жителей Карабаха подчиниться законам Азербайджана Фото: president.az
В основе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией должны лежать условия, озвученные Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Zakon.kz.

На встрече с жителями Лачинского района он напомнил, что должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще находятся в Карабахе, должны быть выведены оттуда, передает Haqqin.

Алиев сказал, что только при выполнении этих условий возможны "послабления" и может идти речь об амнистии.

"Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе", – подчеркнул он.

Глава Азербайджана обратил внимание на то, что произносит эти слова в Лачине, откуда видны армянские села, и Еревану следует помнить об этом.

По его словам, "сепаратизму пришел конец", как и истории "Миацума" – идее о воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией. Он заявил, что мечты о независимости непризнанной республики "пошли туда же, куда и статус", а статус "мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо".

"Подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые "государственные атрибуты" и распустить парламент", – перечислил Алиев требования Баку к армянскому населению Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.

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