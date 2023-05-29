Что происходит на улицах Турции после объявления о победе Эрдогана

На улицы турецких городов вышли тысячи сторонников Эрдогана отмечать победу своего кандидата. Не обошлось и без эксцессов – в ряде провинций недовольные результатами выборов граждане пытались митинговать, сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер, выступая перед сторонниками в Стамбуле, заявил, что президентские выборы в стране завершены и он одержал победу. Действующий президент отметил, что выборы стали праздником демократии, и поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.

Тысячи людей вышли на улицы после объявления итогов выборов во втором туре голосования. В Анкаре полностью остановилось дорожное движение. Водители сигналят, отмечая победу Эрдогана.





half of turkey very excited about erdogan win pic.twitter.com/emdjTwOXNk — ian bremmer (@ianbremmer) May 28, 2023

По улице, прилегающей к площади, а также по другим дорогам в центральной части Стамбула следуют автомобили, украшенные флагами Турции и портретами действующего президента, передает ТАСС.

Но не все вышедшие на улицы радовались его победе. Так, была предпринята попытка проведения демонстрации в провинции Хаккьяри на юго-востоке страны. Эрдоган набрал здесь всего 28% голосов. Большинство жителей региона – курды, это один из самых сепаратистских районов в стране. Полиция разогнала демонстрантов водометом.









С одобрением восприняли результаты выборов и соседи Турции. Так, ливанские сунниты встретили победу Эрдогана в Турции стрельбой в воздух, передает РИА Новости.

На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45%, соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Ряд мировых лидеров, в том числе президенты России, Беларуси, Азербайджана, Германии, Венесуэлы, Сербии, Венгрии, Узбекистана, а также эмир Катара, уже поздравили действующего турецкого президента с победой.

Кандидат от оппозиции и председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы несправедливыми.

