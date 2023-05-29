Акимов двух областей раскритиковал Смаилов

27 мая премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы привлечения инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, общий объем ИОК за январь-апрель текущего года составил 3,8 трлн тенге, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди отраслей по данному показателю лидируют горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и складирование, сельское хозяйство.

Общереспубликанский целевой индикатор за январь-апрель достигнут. В региональном разрезе из 20 регионов 12 выполнили и перевыполнили свои планы. В их числе Туркестанская (148%), Кызылординская (137%), Карагандинская (122%), Мангистауская (122%) и Акмолинская (116%) области. Среди центральных госорганов планы перевыполнили министерства здравоохранения (167%), просвещения (153%), науки и высшего образования (152%), торговли и интеграции (143%), сельского хозяйства (116%), экологии и природных ресурсов (108%).

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам 4 месяцев большинство областей и центральные госорганы показатели по ИОК выполнили, однако 8 регионов не достигли целевых индикаторов. Аутсайдерами являются Улытауская (52%), Абайская (64%) и Жамбылская (65%) области.

"Улытауская и Жамбылская области и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании Инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей", — указал Алихан Смаилов.

С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, Жетысуской области Бейбит Исабаев, Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, Карагандинской области Ермаганбет Булекбаев и заместитель акима Улытауской области Улантай Усенов.

Заслушав выступающих, глава правительства подчеркнул, что по итогам первого полугодия будут приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, курирующих вопросы инвестиций.

Алихан Смаилов также отметил слабую работу в части ИОК со стороны министерств культуры (62%) и цифровизации (61%), обозначив необходимость увеличения числа проектов в IT-сфере, а также усиления работы по привлечению инвестиций в туристскую отрасль.

С комментариями по данным вопросам выступили министр культуры и спорта Асхат Оралов и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.

Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит задача довести уровень ИОК в текущем году до 18,5 трлн тенге. В этой связи регионам и ведомствам необходимо организовать проактивную работу по привлечению инвестиций в основной капитал с учетом отставания.

На заседании также рассмотрены итоги работы по привлечению прямых иностранных инвестиций за прошлый год.

Как доложил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, их приток составил $28 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге. В 2023 году планируется запустить еще 281 проект на сумму 1,9 трлн тенге.

В топ-10 стран-инвесторов по итогам прошлого года вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Алихан Смаилов отметил, что глава государства перед правительством поставил задачу по привлечению $150 млрд ПИИ до 2029 года.

"В этом году мы должны привлечь не менее $24 млрд иностранного капитала в национальную экономику. Министры и акимы должны принять необходимые меры по реализации новых и качественных инвестпроектов с участием иностранного капитала в приоритетных секторах экономики", — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проблемные вопросы при реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов. По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам и организациям принять исчерпывающие меры по их решению.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов раскритиковал организацию летнего отдыха детей в регионах.