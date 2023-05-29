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О неизбежной гибели Черного моря заявил ученый

О неизбежной гибели Черного моря заявил ученый Фото: pixabay
Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ предупредил всех, кто живет у Черного моря о подстерегающей опасности. По его словам, гибель моря невозможно предотвратить или обратить вспять, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации bTV, глобальное потепление влияет на структуру внутреннего моря бассейна Атлантического океана.

Специалист уточнил, что Черное море состоит из трех слоев. На его дне залегают ядовитые газы, посередине находится промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию: он играет роль кондиционера. В верхнем слое живут морские обитатели.

Продолжая, Бекташ пояснил, что средний "защитный" слой из-за глобального потепления климата начал истончаться.

"Нижний слой в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря", – говорит он.

По его оценке, это уже невозможно исправить.

12 мая сообщалось, что ученые предрекли изменение карты Земли.

В исследовании специалистов Государственного исследовательского университета в Вирджинии (США) сказано, что Земля до конца XXI века войдет в новые климатические зоны.

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