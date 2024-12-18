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Мир

Черное море пострадало от разлива нефтепродуктов

Черное море пострадало от разлива нефтепродуктов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 03:40 Фото: pixabay
Крушение двух танкеров с 29 членами экипажа на борту произошло в Черном море из-за шторма. Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в Росморречфлоте сообщили, что в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек.

Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

"В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в г. Ростов-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", – сказали в Росморрчефлоте.

Ведомство будет проводить расследование в связи с аварией.

Ранее сообщалось, что контейнер с радиоактивным веществом пропал в аэропорту в Испании.

Аксинья Титова
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