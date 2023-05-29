Какие мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями
Фото: Zakon.kz
В Министерстве культуры и спорта рассказали, какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.
Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Спектакли государственных театров:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Мероприятия, проводимые государственными цирками:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.
Ранее стало известно, что казахстанцам с особыми потребностями поднимут пособия с 1 сентября.
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