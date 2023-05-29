Какие мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями

Фото: Zakon.kz

В Министерстве культуры и спорта рассказали, какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями:

Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Спектакли государственных театров: Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений: Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками: Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками: Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Мероприятия, проводимые государственными цирками: Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;

Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;

Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%. Ранее стало известно, что казахстанцам с особыми потребностями поднимут пособия с 1 сентября. Читайте также Впервые дочка Бейонсе выступила перед огромной аудиторией Победителей Каннского кинофестиваля наградили во Франции Арнольд Шварценеггер "едет к сестре" в Казахстан – на Netflix вышел новый сериал

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