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Какие мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями

Какие мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями Фото: Zakon.kz
В Министерстве культуры и спорта рассказали, какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями: 

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Спектакли государственных театров:

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений:

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками:

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками: 

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Мероприятия, проводимые государственными цирками: 

  • Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно;
  • Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно;
  • Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50%.

Ранее стало известно, что казахстанцам с особыми потребностями поднимут пособия с 1 сентября. 

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