Казахстанцы с особыми потребностями смогут бесплатно посещать культурные мероприятия в госучреждениях до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также решение принято в связи с акцией "Культура без границ", которая объявлена в стране в преддверии Дня лиц с инвалидностью. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье октября.

"В рамках акции, которая пройдет с 13 октября по 31 декабря 2024 года, граждане с особыми потребностями I, II и III групп смогут бесплатно посещать мероприятия, проводимые государственными культурно-развлекательными учреждениями", – рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

В ведомстве пояснили, что цель акции – повышение доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями, обеспечение их интеграции в культурную жизнь страны и привлечение внимания общества к их проблемам.

Также в министерстве отметили, что культурно-развлекательные мероприятия профильных госучреждений на постоянной основе бесплатно могут посещать дети с особыми потребностями и взрослые с первой и второй группой инвалидности. Для третьей группы предусматривалась 50-процентная скидка.

Ранее Zakon.kz сообщал, какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в Казахстане. Правила изменились в связи с принятием Социального кодекса, а некоторые изменятся с 1 января 2025 года.