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Впервые дочка Бейонсе выступила перед огромной аудиторией

Дочка Бейонсе выступила перед семидесятитысячной аудиторией Фото: Instagram/beyonce
Блю Айви Картер неожиданно появилась на концерте Бейонсе в Париже во время мирового турне Renaissance, сообщает Zakon.kz.

11-летняя девочка вышла на сцену во время исполнения двух песен: "My Power" и "Black Parade". В видеороликах было показано, как Блю Айви исполняет хореографию вместе со своей матерью и танцорами второго плана. Блю Айви копия звездной матери, она не только запомнила популярные движения, но и показала свой сценический костюм, который включает в себя серебристый топ и брюки.

После выступления Тина Ноулз-Лоусон поздравила свою внучку постом в Instagram.

"Я действительно поражена мужеством, которое эта храбрая, талантливая, красивая 11-летняя девочка проявила прошлой ночью! В этой аудитории было почти 70 000 человек", – написала Ноулз-Лоусон.

Бейонсе начала долгожданное мировое турне в мае в Стокгольме и с тех пор видеозаписи выступления продолжают оставаться вирусными в социальных сетях.

Ранее стало известно, что налоговая подозревает Бейонсе в неуплате 2,69 млн долларов.

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