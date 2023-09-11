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В Алматы ограничат движение на нескольких улицах

В Алматы ограничат движение по нескольким улицам Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы на время ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.

С 12 по 17 сентября в городе будет ограничено движение автомототранспорта по улицам:

  • в Медеуском районе – по улице Бегалина от жилого дома №55 до улицы Кабанбай батыра;
  • в Алмалинском районе – по улице Досмухамедова от жилого дома №83 до улицы Кабанбай батыра.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжими частями названных уличных сегментов". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда.

Ранее премьер обсудил ремонт и строительство дорог в Казахстане.

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