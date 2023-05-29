Как новый генплан улучшит воздух в Алматы

За последние десятилетия воздух в Алматы стал намного хуже. На это оказали влияние рост числа автотранспорта, устаревшие производства, неэкологичное топливо, в том числе для ТЭЦ, и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Но, как отмечает Тимур Елеусизов, депутат и руководитель Республиканской общественной организации KAZ ECO, решить эти проблемы поможет новый Генеральный план города, который был разработан ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан", ТОО "ПИ Алматыгипрогор-1", акиматом города Алматы совместно с экспертным сообществом.



4 шага в направлении экологичности

"Новый Генеральный план предусматривает газификацию ТЭЦ для снижения "углеродного следа", развитие систем общественного и велосипедного транспорта, увеличение числа электромобилей и, в целом, снижение уровня автомобилизации, что важно для улучшения качества воздуха Алматы", – говорит эколог.

Предприятия обяжут внедрять новые технологии, в том числе, современные пылегазоочистные установки. А некоторые из них и вовсе будут передислоцированы в Индустриальную зону Алатауского района или на территорию Алматинской агломерации.

Также, по словам депутата, по новому Генплану, до 2040 года будет сформирован устойчивый "экологический" каркас города.

"Для этого будут созданы новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию. Проблемы арычной сети будут решаться на уровне разработки проектов детальной планировки новых полицентров, с учетом ландшафта каждого из них", – подчеркнул эксперт.

Полицентричность как основа

Именно полицентричность стала главной составляющей нового Генплана. По словам Найли Арифовой, руководителя группы архитекторов ТОО "ПИ Алматыгипрогор-1", будут выделены четыре полицентра вокруг Центрального планировочного района – в западном, северо-западном, северном и восточном направлениях. Впервые в истории градостроения Алматы развитие города будет идти с учетом тесной интеграции с Алматинской агломерации. Планируется сформировать оптимальный транспортный каркас с агломерацией, чтобы обеспечить пространственное и функциональное единство территории, транспортную доступность для жителей города и пригородных зон. Это позволит значительно снизить миграционную нагрузку, как маятниковую, так и внешнюю на город.

Багдат Жакупов, главный архитектор проектов ТОО "ПИ Алматыгипрогор-12", добавляет, что для создания города, безопасного для жизни, в Генеральный план включен ряд мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий. В частности, запрещена застройка предгорий, а на территориях с сейсмичностью 10 баллов этажность не будет превышать 6 этажей. Также не будут застраиваться территории дачных массивов в зонах возможного затопления паводковыми водами, селевыми потоками, обвалов, оползней, снежных лавин и других явлений. А в зонах возможного проявления тектонических разломов, свободных от застройки, будут созданы парки и скверы.

Также, по словам Жакупова, согласно новому Генеральному плану, для защиты особо охраняемых природных территорий и недопущения чрезмерной рекреационной нагрузки в них будет разрешен въезд только на экологически чистых видах транспорта. Перечисленные меры должны повлиять на состояние воздушного бассейна и на экологическую обстановку в целом.

Важно мнение каждого

По словам Елеусизова, в Генеральный план заложено очень много хороших инициатив, но сейчас важно, чтобы в процесс вовлекалось гражданское население города Алматы.

"Важно, чтобы люди изучили эти планы, требовали на местах от исполнителей качественного исполнения – как ответственные граждане и будущие пользователи, а не молчали, знали механизмы реагирования и вовремя реагировали на нарушения. Сегодня есть возможность участвовать во многих процессах регулирования планирование и еще важнее исполнения этих планов", – отметил Елеусизов.

Он считает, что в скором времени для жителей города будет доступна "Анкета горожанина", которую можно будет заполнить с описанием пожеланий, замечаний, требований. И разработчики проектов детальной планировки города будут учитывать запросы жителей.

"Я уверен в том, что только объединенными усилиями мы сможем добиться реализации ключевых принципов Программы развития 2025 – "Алматы – комфортный и зеленый город". Гражданское население, то есть жители Алматы, должны понять, что их активное участие – залог исполнения заявленных инициатив и планов. Мы уже участвуем в разработке планов, но что бы ни было запланировано. Но когда доходит до исполнения – вот тут нужен контроль на местах от горожан – непосредственных пользователей, иначе ничего не будет меняться", – заключил депутат.

Ранее правительство утвердило новый Генеральный план Алматы до 2040 года.