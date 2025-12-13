Не опять, а снова: в Алматы ожидается ухудшение качества воздуха

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Алматы в субботу, 13 декабря, сообщает Zakon.kz.

13 декабря 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Несколькими днями ранее дождь "смыл" смог в городе. После обильного дождя на одежде людей появились черные пятна.