Не опять, а снова: в Алматы ожидается ухудшение качества воздуха
13 декабря 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Несколькими днями ранее дождь "смыл" смог в городе. После обильного дождя на одежде людей появились черные пятна.