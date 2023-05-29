Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

29 мая в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева рассказали о мероприятиях, которые пройдут на этой неделе (с 29 мая по 2 июня) с участием главы государства, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что 29 мая Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область. Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

Кроме того, 30 мая президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Москве.