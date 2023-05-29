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Марк Кэвендиш из "Астаны" выиграл заключительный этап "Джиро д’Италия-2023"

Велоспорт Астана Джиро Фото: Instagram/giroditalia
Последним 21-м этапом завершилась веломногодневка "Джиро д’Италия-2023", где победу одержал легендарный британский спринтер Astana Qazaqstan Team Марк Кэвендиш, сообщает Zakon.kz.

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Главный спринтер казахстанской дружины Кэвендиш был самым быстрым на финальном 21-м этапе "Джиро" в Риме. 38-летний британский велогонщик стал самым возрастным победителем этапа итальянского Гранд-тура в истории после Паоло Тиралонго, который выиграл этап в 37 лет.

Помимо этого, Марк установил еще один рекорд, между его первой и последней победой на "Джиро д’Италия" прошло 15 лет и 15 дней. Первый раз британец добился успеха на итальянском Гранд-туре на 4-м этапе 13 мая 2008 года, а финальный случился накануне. Прежним рекордом владел Джино Бартали, между первой и последней его победой было 15 лет и 9 дней.

 

21-й этап "Джиро д’Италия-2023" стал 17-м выигранным этапом итальянского Гранд-тура в карьере Марка Кэвендиша. 

"Очень счастлив, невероятный день, товарищи по команде великолепно отработали. В первый раз я выиграл здесь 15 лет назад. Очень приятно видеть, как много коллег и друзей радуются за меня. Выиграть мой последний этап "Джиро д’Италия" – это прекрасно, этот момент останется со мной навсегда. Последние две недели были очень тяжелые, болел, без ребят команды не смог бы проехать через горы до Рима. Мы заслужили победу на этой Джиро, счастлив, что принес команде успех".Марк Кэвендиш

А победу в общем зачете "Джиро-2023" одержал 33-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, трехкратный победитель "Вуэльты Испании". Он стал первым словенцем, выигравшим итальянский Гранд-тур.

Велоспорт Победа Джиро

Фото: Instagram/giroditalia

Примож Роглич надел розовую майку лидера генерального зачета лишь в предпоследний день итальянской веломногодневки после победы на 20-м этапе в гонке с раздельным стартом. 


В итоговой генеральной классификации Примож Роглич опередил двух ближайших соперников, британского гонщика команды INEOS Grenadiers Геранта Томаса на 14 секунд, а также на 1 минуту 15 секунд португальского гонщика команды UAE Team Emirates Жуана Алмейду.

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Куандык Шынасилов
Италия Казахстан
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