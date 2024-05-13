"Астана" выиграла командный зачет девятого этапа "Джиро-2024"

12 мая прошел девятый этап престижной итальянской веломногодневки "Джиро-2024", где лучшее время среди команд показала Astana Qazaqstan Team. Но, к сожалению, этой победе не смог порадоваться ее лидер Алексей Луценко, который не вышел на старт этапа, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Капитан казахстанской велоконюшни, который к тому моменту находился в топ-10 генеральной классификации, вынужден был сойти с гонки в связи с болезнью.

"Алексей не сможет продолжить свое выступление на "Джиро" из-за синусита и острого лихорадочного фаринготрахеита. Решение было принято утром 12 мая, после заключительной проверки его текущего состояния". Врач ВК "Астана" Эмилио Магни

Сам 9-й этап "Джиро д’Италия – 2024", протяженностью в 214 км между Авеццано и Неаполем, выиграл голландец Олав Коой. Не потерялись в битве спринтеров и два представителя "Астаны", Давиде Баллерини (Италия) и Макс Кантер (Германия), которые пересекли финишную черту на 9-й и 10-й строчке.

Благодаря общим успешным действиям наших гонщиков Astana Qazaqstan Team сумела стать победителем командного зачета на 9-м этапе "Джиро" (14:13:06). А в генеральном зачете казахстанская команда сейчас замыкает призовую тройку после Decathlon Ag2r La Mondiale (Франция) и INEOS Grenadiers (Англия).

Тем временем перед первым днем отдыха на "Джиро" словенец Тадей Погачар сохранил розовую майку лидера. Лучшим здесь от "Астаны" является итальянец Лоренцо Фортунато, он находится на 7-й позиции генеральной классификации.

Ежегодная супермногодневка "Джиро д’Италия" в этот раз стартовала 4 мая. Честь нашей страны на этих соревнованиях представляет Astana Qazaqstan Team. Изначально на старт вышли восемь гонщиков во главе с ее капитаном Алексеем Луценко.

Теперь в отсутствие лидера казахстанского велоспорта борьбу дальше продолжают Симоне Веласко, Кристиан Скарони, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини (все Италия), Хенок Мулюбырхан (Эритрея), Вадим Пронский (Казахстан) и Макс Кантер (Германия).