68-летняя Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике

Российский экономист Ирина Хакамада находится в отпуске в Таиланде. 27 мая радиоведущая поделилась с подписчиками фотографией, на которой снялась в бикини, сообщает Zakon.kz.

Хакамада опубликовала пост в своем Telegram-канале.

"Люблю не сезон на Пхукете", – призналась писательница.

Фото: Telegram/chillosophy

Отмазки по типу "Некогда" и "Не хочется" не принимаются. Такого образа жизни придерживается Хакамада. Поэтому ее фигуре могут позавидовать даже многие молодые девушки.

Ранее в СМИ отмечалось, что журналистка не соблюдает никаких диет. Но она не ест после семи часов вечера. Возможен лишь легкий перекус. Кроме того, занимается спортом, много ходит и плавает.

26 мая звезда Голливуда 65-летняя Шэрон Стоун в бикини поразила поклонников. Она поделилась обнаженным снимком в Instagram.