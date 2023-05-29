68-летняя Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике
Фото: Instagram/irina_hakamada
Российский экономист Ирина Хакамада находится в отпуске в Таиланде. 27 мая радиоведущая поделилась с подписчиками фотографией, на которой снялась в бикини, сообщает Zakon.kz.
Хакамада опубликовала пост в своем Telegram-канале.
"Люблю не сезон на Пхукете", – призналась писательница.
Фото: Telegram/chillosophy
Отмазки по типу "Некогда" и "Не хочется" не принимаются. Такого образа жизни придерживается Хакамада. Поэтому ее фигуре могут позавидовать даже многие молодые девушки.
Ранее в СМИ отмечалось, что журналистка не соблюдает никаких диет. Но она не ест после семи часов вечера. Возможен лишь легкий перекус. Кроме того, занимается спортом, много ходит и плавает.
26 мая звезда Голливуда 65-летняя Шэрон Стоун в бикини поразила поклонников. Она поделилась обнаженным снимком в Instagram.
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