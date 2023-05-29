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Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля

Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Министерства труда и соцзащиты населения, с 1 июля пенсионеры по выслуге лет могут обратиться через сайт ЕНПФ за единовременными пенсионными выплатами в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

"Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" посредством вышеуказанной интернет-платформы", – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года казахстанцам предоставлено право на использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом могут следующие категории:

  1. работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей "порог минимальной достаточности";
  2. состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
  3. граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.


"Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами".Пресс-служба МТСЗН РК

Также ранее сообщалось, что с 1 июля 2023 года пособия семьям с детьми будут выплачивать по новым правилам. 

Кроме того, с 1 июля в Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.

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