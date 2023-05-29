Касым-Жомарт Токаев прилетел в СКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 мая 2023 года прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

Видео и фотографиями поделилась пресс-служба главы государства.

Фото: akorda.kz





Ранее в пресс-службе президента Казахстана рассказали о мероприятиях, которые пройдут на этой неделе (с 29 мая по 2 июня) с участием Касым-Жомарта Токаева. В распространяемом сообщении говорилось, что 29 мая глава государства посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, где ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

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Кроме того, 30 мая Касым-Жомарт Токаев в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств, а 2 июня президент планирует участвовать во втором саммите "Центральная Азия – Европейский союз", который состоится в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).