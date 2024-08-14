Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область

Фото: akorda.kz

Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

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