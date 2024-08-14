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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 11:31 Фото: akorda.kz
Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Караганды его встретили аким города Мейрам Кожухов и аким области Ермаганбет Булекпаев.

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 11:31

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 11:31

Фото: akorda.kz

По данным Акорды, президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

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