Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область
Фото: akorda.kz
Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.
В международном аэропорту Караганды его встретили аким города Мейрам Кожухов и аким области Ермаганбет Булекпаев.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По данным Акорды, президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript