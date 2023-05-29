Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала "бронзу" в Марокко

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.

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"Надежда Дубовицкая стала третьей в прыжках в высоту. Медаль ей принесла попытка на 1,87 м". Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

"Золото" осталось за Ярославой Магучих (Украина) – 2,01. Второе место у Ирины Геращенко (Украина) – 1,91. Ангелина Топич из Сербии стала третьей, также прыгнув на 1,87.

Ранее сообщалось, что Марк Кэвендиш из "Астаны" выиграл заключительный этап "Джиро д’Италия-2023". 38-летний британский велогонщик стал самым возрастным победителем этапа итальянского Гранд-тура в истории после Паоло Тиралонго, который выиграл этап в 37 лет.