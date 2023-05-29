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Законодательство РК

Трое сбежали, один убит – в Уральске прошли "противопобеговые" учения

В Уральске сбежали трое осужденных: один убит Фото: Zakon.kz
29 мая из колонии в поселке городского типа Зачаганск в Западно-Казахстанской области якобы сбежали трое осужденных. Одного из них убили, двое двинулись в сторону Уральска. Такова легенда учений, прошедших в городе, сообщает Zakon.kz.

События развивались, как в реальных условиях.

"Ранним утром на участке №5 между постами №7 и №8 трое осужденных, преодолев основное ограждение, совершили побег. Часовые применили оружие. Один из сбежавших убит", – говорится в распространяемой ориентировке.

В Уральске сбежали трое осужденных: один убит

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

"Двое сбежали в сторону жилых домов Уральска. По данному факту приняты меры по розыску и задержанию", – сказано в сообщении.

Согласно этой легенде в Уральске и прошли оперативно-тактические учения с участием заинтересованных государственных органов – Департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО, Департамента полиции и войсковой части 5517 Национальной гвардии РК по ЗКО.  

В полиции акцентировали, что проводимые мероприятия являются учебными, и попросили не распространять фейковую информацию.


"Департамент полиции напоминает, что согласно ст. 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.  Кроме того, за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274 УК РК. Поэтому просим не распространять ложные либо недостоверные сообщения и информацию, а верить только официальным источникам информации".Пресс-служба ДП ЗКО

В ДУИС ЗКО, в свою очередь, опровергли информацию о настоящем побеге. 

"На самом деле никакого побега осужденных из учреждения не было, это было учение с отработкой противопобеговых мероприятий", – уточнили в ведомстве.

22 февраля 2023 года из учреждения №16 ДУИС по Восточно-Казахстанской области совершил побег осужденный. Его задержали в течение часа.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область Уральск
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