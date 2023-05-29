В Уральске сбежали трое осужденных: один убит

29 мая из колонии в поселке городского типа Зачаганск в Западно-Казахстанской области сбежали трое осужденных. Один из них был убит часовыми, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Западно-Казахстанской области, инцидент произошел утром, в 07:10.

"На участке №5 между постами №7 и №8 трое осужденных, преодолев основное ограждение, совершили побег. Часовые применили оружие", – уточнили в пресс-службе.

Один из них, как заявили стражи порядка, был убит.



Фото: пресс-служба ДП ЗКО

"Двое сбежали в сторону жилых домов Уральска. По данному факту приняты меры по розыску и задержанию", – заключили в ведомстве.

Тем временем, на территории Уральска проводятся оперативно-тактические учения с участием заинтересованных государственных органов.

В полиции отметили, что проводимые мероприятия являются учебными.

Жителей города просят сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.

22 февраля 2023 года из учреждения № 16 ДУИС по Восточно-Казахстанской области совершил побег осужденный. Его задержали в течение часа.