Молодые футболисты "Кайрата" выиграли юношеский турнир в России
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Алматинская команда под руководством Тимура Касымова и Вячеслава Соболева продемонстрировала абсолютный показатель, одержав три победы из трех возможных и выиграла золотые медали данных соревнований. На старте турнира "Кайрат" (U-17) крупно переиграл своих сверстников из московского ЦСКА – 4:2.
Во втором туре алматинский коллектив был сильнее хозяев состязаний, "Зенита" (U-17) – 2:1. А в заключительной игре "Кайрат" добился еще одной крупной победы над "Ростовом" – 4:1. В итоге 9 очков из 9 возможных, и "Кайрат" – чемпион питерского турнира.
Фото: Instagram/nurik028
В числе лиц, кто поддерживал молодых алматинцев на стадионе Санкт-Петербурга, был замечен экс-футболист алматинской дружины Нуралы Алип, который недавно стал двукратным чемпионом России в составе "Зенита".
Лучшим бомбардиром турнира памяти Владимира Казачёнка стал нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев, в активе которого три взятия ворот соперника.