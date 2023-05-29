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Молодые футболисты "Кайрата" выиграли юношеский турнир в России

Футбол Победа Турнир Фото: fckairat.com
В Санкт-Петербурге (Россия) прошел международный юношеский турнир (U-17) памяти Владимира Казачёнка с участием футболистов алматинского "Кайрата", которые не имели равных и стали победителями этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Алматинская команда под руководством Тимура Касымова и Вячеслава Соболева продемонстрировала абсолютный показатель, одержав три победы из трех возможных и выиграла золотые медали данных соревнований. На старте турнира "Кайрат" (U-17) крупно переиграл своих сверстников из московского ЦСКА – 4:2.

Во втором туре алматинский коллектив был сильнее хозяев состязаний, "Зенита" (U-17) – 2:1. А в заключительной игре "Кайрат" добился еще одной крупной победы над "Ростовом" – 4:1. В итоге 9 очков из 9 возможных, и "Кайрат" – чемпион питерского турнира. Футбол Игрок Зенита

Фото: Instagram/nurik028

В числе лиц, кто поддерживал молодых алматинцев на стадионе Санкт-Петербурга, был замечен экс-футболист алматинской дружины Нуралы Алип, который недавно стал двукратным чемпионом России в составе "Зенита".

Лучшим бомбардиром турнира памяти Владимира Казачёнка стал нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев, в активе которого три взятия ворот соперника.

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Куандык Шынасилов
Россия
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