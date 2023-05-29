Джиган рассказал, почему чуть не развелся с Оксаной Самойловой

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин (более известный под сценическим псевдонимом Джиган) впервые раскрыл причину ссоры с женой – блогером, моделью и бизнесвумен Оксаной Самойловой, которая произошла весной 2023 года. Из-за нее супруги чуть не развелись, сообщает Zakon.kz.

Причину ссоры исполнитель раскрыл на шоу "Кстати" с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.

Харламов поинтересовался у Джигана, как у него дела с Оксаной Самойловой, на что артист ответил: "Нормально, все хорошо, уже получше". Затем Азамат и Гарик уточнили у рэпера, как так помириться с женой, чтобы не развестись после ссоры.

"Большой труд провожу. Во-первых, самое главное – я бросил бухать... Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил вообще". Джиган

При этом исполнитель уточнил, что сигареты он пока покуривает.

"Это была основная проблема, почему мы поругались. Потому что я уже офигел... Вот это вот все (происходило. – Прим. ред.) при детях. Они уже взрослые: старшая дочка – в пятом классе, средняя – во втором. Уже все это на их глазах выглядит очень убого". Джиган

Харламов отметил, что рэпер стал другим человеком, преобразовался.

Исполнитель рассказал, что ради примирения с Оксаной Самойловой задаривал ее "постоянно цветами, разными маленькими подарочками".

"Я умею писать песни. Я записал альбом за эти четыре месяца. Он у меня готов, и я его запускаю, наверное, уже в июне". Джиган

"Кстати" с Азаматом Харламовым – новое комедийное шоу вне рамок форматов и жанров. Премьера шоу состоялась 27 мая 2023 года в VK Видео. Гостями стали Александр Овечкин, Джиган и Влад А4. Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов обсудили нашумевшие новости, пообщались со звездными гостями и устроили самые горячие музыкальные выступления.

В конце марта 2023 года Оксана Самойлова заявила, что они с мужем Джиганом не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее рэп-исполнитель обратился к жене через соцсети – он написал: "Прости меня, Кара".

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О воссоединении Джиган и Оксана Самойлова заявили 25 апреля. "Мы помирились, у нас все хорошо!" – сказали супруги на видео.