"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана

Известный рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) подарил супруге Оксане Самойловой более десятка корзин с розами. Однако такой щедрый сюрприз смутил подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, опубликованного на странице модели в Instagram, к загородному дому звездной пары подошли мужчины с цветами. Незнакомцы поставили огромные букеты у ног Самойловой. Подарок, судя по ролику, растрогал многодетную маму: она запрыгала от радости, обняла и расцеловала мужа.

"Потом я проснулась", – иронично прокомментировала предпринимательница.

Самойлова не рассказала, по какому случаю Джиган устроил такой грандиозный сюрприз. Поэтому комментаторы решили привести свои доводы.

Стоит отметить, что музыкант и владелица косметического бренда дважды были на грани развода, но сейчас в отношениях супругов идиллия.

Наигранная семейка.

Еще бы отношение было соответствующее в жизни. А так все только картинки для инсты… фальш и показуха.

Я думала, это похороны. Цвету несут на похороны будто...

Как это ужасно глупо! И ни какой зависти нет. Просто цирк!

Лучше накормить бездомных животных, помочь детдому, лайков и просмотров будет больше, плюс в карму.

Согласна, это похоже на церемонию похорон.

И это не завить, как пишут все, это выглядит жутко.

Вам сам самим не надоел этот цирк? Неужели, кого-то правда радует такое количество бесполезных цветов?

Почему первая мысль – похороны? – негодуют пользователи Сети.

Примечательно, что это не первая публикация, вызывающая непонимание со стороны комментаторов. В октябре 2023 года Самойлова поделилась с подписчиками новым шуточным видео с участием детей. После чего пользователи атаковали ее аккаунт.