"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана
На кадрах видео, опубликованного на странице модели в Instagram, к загородному дому звездной пары подошли мужчины с цветами. Незнакомцы поставили огромные букеты у ног Самойловой. Подарок, судя по ролику, растрогал многодетную маму: она запрыгала от радости, обняла и расцеловала мужа.
"Потом я проснулась", – иронично прокомментировала предпринимательница.
Самойлова не рассказала, по какому случаю Джиган устроил такой грандиозный сюрприз. Поэтому комментаторы решили привести свои доводы.
Стоит отметить, что музыкант и владелица косметического бренда дважды были на грани развода, но сейчас в отношениях супругов идиллия.
- Наигранная семейка.
- Еще бы отношение было соответствующее в жизни. А так все только картинки для инсты… фальш и показуха.
- Я думала, это похороны. Цвету несут на похороны будто...
- Как это ужасно глупо! И ни какой зависти нет. Просто цирк!
- Лучше накормить бездомных животных, помочь детдому, лайков и просмотров будет больше, плюс в карму.
- Согласна, это похоже на церемонию похорон.
- И это не завить, как пишут все, это выглядит жутко.
- Вам сам самим не надоел этот цирк? Неужели, кого-то правда радует такое количество бесполезных цветов?
- Почему первая мысль – похороны? – негодуют пользователи Сети.
Примечательно, что это не первая публикация, вызывающая непонимание со стороны комментаторов. В октябре 2023 года Самойлова поделилась с подписчиками новым шуточным видео с участием детей. После чего пользователи атаковали ее аккаунт.