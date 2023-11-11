Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана

"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана Фото: Instagram/samoylovaoxana
Известный рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) подарил супруге Оксане Самойловой более десятка корзин с розами. Однако такой щедрый сюрприз смутил подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, опубликованного на странице модели в Instagram, к загородному дому звездной пары подошли мужчины с цветами. Незнакомцы поставили огромные букеты у ног Самойловой. Подарок, судя по ролику, растрогал многодетную маму: она запрыгала от радости, обняла и расцеловала мужа.

"Потом я проснулась", – иронично прокомментировала предпринимательница.

Самойлова не рассказала, по какому случаю Джиган устроил такой грандиозный сюрприз. Поэтому комментаторы решили привести свои доводы.

Стоит отметить, что музыкант и владелица косметического бренда дважды были на грани развода, но сейчас в отношениях супругов идиллия.

  • Наигранная семейка.
  • Еще бы отношение было соответствующее в жизни. А так все только картинки для инсты… фальш и показуха.
  • Я думала, это похороны. Цвету несут на похороны будто...
  • Как это ужасно глупо! И ни какой зависти нет. Просто цирк!
  • Лучше накормить бездомных животных, помочь детдому, лайков и просмотров будет больше, плюс в карму.
  • Согласна, это похоже на церемонию похорон.
  • И это не завить, как пишут все, это выглядит жутко.
  • Вам сам самим не надоел этот цирк? Неужели, кого-то правда радует такое количество бесполезных цветов?
  • Почему первая мысль – похороны? – негодуют пользователи Сети.

Примечательно, что это не первая публикация, вызывающая непонимание со стороны комментаторов. В октябре 2023 года Самойлова поделилась с подписчиками новым шуточным видео с участием детей. После чего пользователи атаковали ее аккаунт.

Читайте также

Айжан Байзакова опубликовала веселый ролик об идеальных мамах
Айжан Байзакова опубликовала веселый ролик об идеальных мамах
Тина Канделаки намекнула, что стала многодетной мамой
Тина Канделаки намекнула, что стала многодетной мамой
Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением
Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением
Анастасия Московчук
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления