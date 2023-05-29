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Приоритеты деятельности ЕАЭС еще раз озвучил Токаев

Токаев: В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом все остальное Фото: akorda.kz
Президент во время встречи с сельхозпроизводителями Северо-Казахстанской области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией – это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами.

"Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств". Касым-Жомарт Токаев 

Президент еще раз повторил, что в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом все остальное.

"Вопросы идеологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры, безусловно, требуют к себе внимания. Но есть и другие платформы, где мы успешно сотрудничаем со всеми соответствующими странами. Поэтому надеемся, что ЕАЭС, прежде всего, выполнит свое предназначение, которое было зафиксировано в Договоре 2015 года", – сказал глава государства. 

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Касым-Жомарт Токаев по достоинству оценил его шутку. 

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ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Северо-Казахстанская область
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