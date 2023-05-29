Токаев о приглашении Лукашенко в союзное государство: Я по достоинству оценил его шутку

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев 29 мая во время встречи с сельхозпроизводителями в Северо-Казахстанской области прокомментировал высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана уточнил, что на днях президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. "Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз". Касым-Жомарт Токаев Также президент Казахстана высказался и о ядерном оружии. "Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов". Касым-Жомарт Токаев Читайте также Приоритеты деятельности ЕАЭС еще раз озвучил Токаев Акорда рассказала о планах Токаева на неделю С 1 июля в Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

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