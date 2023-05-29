Токаев о приглашении Лукашенко в союзное государство: Я по достоинству оценил его шутку
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 29 мая во время встречи с сельхозпроизводителями в Северо-Казахстанской области прокомментировал высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Zakon.kz.
Глава Казахстана уточнил, что на днях президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство.
"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз".Касым-Жомарт Токаев
Также президент Казахстана высказался и о ядерном оружии.
"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов".Касым-Жомарт Токаев
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ