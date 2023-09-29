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Токаев обозначил главные приоритеты в сотрудничестве с Германией

Токаев обозначил главные приоритеты в сотрудничестве с Германией Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии перечислил ключевые приоритеты в сотрудничестве между странами региона и ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 29 сентября, президент обратился к участникам саммита и отметил, что инициатива диалога "C5 + Германия" может придать мощный импульс взаимной кооперации между странами.

"Касым-Жомарт Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики", – говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили проблемам изменения климата и ситуации с водными ресурсами. Главы стран обсудили вопросы, связанные с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев отметил, что для региона очень важен опыт Германии в решении экологических проблем. Также на встрече обсудили геополитическую ситуацию в Центральной Азии и Евросоюзе, а также ситуацию в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев на саммите глав государств Центральной Азии и Германии также призвал начать переговоры по ситуации в Украине.

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