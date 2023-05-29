Как правильно выбрать летний лагерь для ребенка

Если для детей лето и правда самое лучшее время года, то для родителей оно почти всегда является сложной задачкой: надо организовать отдых так, чтобы ребенок набрался сил и провел время с пользой, рассказала Zakon.kz психолог Городского перинатального центра Алматы Гульнара Дощанова.

По ее словам, хороший вариант – летний лагерь, но выбирать его нужно с учетом ряда тонкостей.

Как правило, задумываться о том, куда отправить ребенка летом, родители начинают только во время каникул, но лучше озаботиться этим вопросом заранее. Предусмотрительные мамы и папы еще в начале весны начинают планирование летнего досуга.

Фото: из личного архива Гульнары Дощановой

Прежде чем планировать отдых, как отметила психолог, в первую очередь родители должны поговорить с ребенком. Для начала нужно просто спросить его, как бы он хотел провести лето. По словам эксперта, ребенок даст тысячу идей, которые нужно записать и обсудить. Возможно, у него есть мечта научиться чему-то, или он хотел бы попробовать что-то новое.

"В каникулярный период детям дается возможность отдохнуть от школьной рутины и заниматься любимыми делами. Но родителям нужно понимать, что время отдыха не означает полное бездействие. Дети должны заниматься физической активностью, развивать свои умения и осваивать новые навыки. Лучшим вариантом в данном случае будет летний лагерь". Гульнара Дощанова

При выборе лагеря, как отметила психолог, родители должны учитывать несколько факторов: возраст ребенка, безопасность в лагере, условия проживания, активности и тематические программы. Узнайте, какие виды спорта и развлечений доступны в лагере и насколько они соответствуют интересам ребенка. И выбирайте лагерь, исходя из его кругозора.

"Немаловажно также учесть характер ребенка и уровень его социализации. Активному непоседе будет по душе физическая активность, в то время как флегматичный тихоня с большим удовольствием проведет время в учебе. Перед тем, как начать выбор летнего лагеря, обязательно спросите у ребенка, а хочет ли он ехать туда сам. И если да, то обсудите с ним, лагерь какой направленности заинтересует его больше всего". Гульнара Дощанова

Лагерь под любые интересы

Стоит помнить, что детские лагеря делятся на несколько типов: профильные, тематические и многонаправленные. К первым относятся лагеря санаторного типа, спортивные, языковые и учебные. В тематических хоть и присутствует образовательный момент, но главное в них – это отдых и развлечение. В многонаправленных могут сочетаться разные профили. Есть и особый вид лагерей – религиозные, в которых отдыхают дети из верующих семей.

Профильные лагеря бывают нескольких основных типов:

Лагеря санаторного типа . В них дети проходят лечебные процедуры, соблюдают режим сна и питания. Как правило, в такие заведения отправляют по рекомендации врачей;

. В них дети проходят лечебные процедуры, соблюдают режим сна и питания. Как правило, в такие заведения отправляют по рекомендации врачей; Спортивные лагеря . Некоторые из них специализируются на конкретных видах спорта, но большинство направлено на развитие общей физической подготовки;

. Некоторые из них специализируются на конкретных видах спорта, но большинство направлено на развитие общей физической подготовки; Языковые лагеря . Могут располагаться как в Казахстане, так и за границей. Обычно все активности и общение в них происходят на изучаемом языке;

. Могут располагаться как в Казахстане, так и за границей. Обычно все активности и общение в них происходят на изучаемом языке; Учебные лагеря. Направлены на углубление знаний по конкретному предмету или направлению, например, естественно-научному или физико-математическому.

Тематические лагеря, как следует из названия, посвящены определенной тематике. К примеру, в скаутских лагерях детей обучают навыкам выживания в дикой природе, ориентирования на местности и так далее.

Многонаправленные лагеря, как правило, заключают в себе учебу и физическую активность. Примером могут послужить лагеря, находящиеся в других странах, которые сочетают туризм, изучение истории и языка.

Фото: baldauren.kz

Кроме того, в Казахстане представлены детские лагеря, связанные с той или иной конфессией:

Мусульманские лагеря . Они существуют при мечетях и медресе. В них дети изучают суры из Корана, жизнь пророка Мухаммеда, иностранные языки, а также занимаются творчеством и спортом: вышиванием, кулинарией, ИЗО, тхэквондо и гимнастикой;

. Они существуют при мечетях и медресе. В них дети изучают суры из Корана, жизнь пророка Мухаммеда, иностранные языки, а также занимаются творчеством и спортом: вышиванием, кулинарией, ИЗО, тхэквондо и гимнастикой; Православные лагеря. Примером может стать Епархиальный детский лагерь в Конаеве Алматинской области. Здесь детям прививают традиционные нравственные ценности. А в оздоровительно-образовательную программу включены различные спортивные и культурно-просветительские элементы.

Не стоит забывать и о пришкольных летних лагерях. Многие психологи рекомендуют начать адаптацию ребенка именно с них. Плюсами таких заведений является "шаговая" доступность и форма пребывания. В течение дня дети получают насыщенную программу, а вечера проводят дома с родителями.

"Тех, кто привык проводить много времени дома с родителями, лучше в первый раз в лагерь отпустить в 9-10 лет. Чем старше ребенок, тем более комфортно ему будет в лагере. Активных и общительных детей можно отправлять с 6-7 лет. А в заграничный лагерь ребенка стоит отправлять лишь в том случае, если вы считаете его психологически готовым, и он самостоятелен в бытовых вопросах". Гульнара Дощанова

Что делать, если ребенок просится домой из лагеря?

Выбирая лагерь, соберите всю необходимую информацию, включая рекомендации сверстников ребенка и их родителей, статьи специальных изданий и отзывы на профильных сайтах. Если лагерь расположен недалеко от места жительства, стоит съездить туда заранее и пообщаться с работниками и педагогическим коллективом, лично задать все интересующие вопросы и ознакомиться с условиями проживания.

"Договоритесь о связи с семьей. Узнайте у администрации лагеря, какие у них правила относительно мобильных телефонов, ноутбуков и всего прочего, что можно взять с собой. Обговорите, как часто и в какое время суток ребенок будет звонить вам". Гульнара Дощанова

Часто родители, отправив ребенка в лагерь отдыха, сталкиваются с тем, что буквально на второй день он звонит и просит забрать. Если ничего экстремального не случилось, не спешите волноваться раньше времени. Первые два-три дня идет период адаптации, дети еще не знакомы друг с другом и общение затруднено. Подождите пару дней, вероятно, чуть позже ребенок и сам не захочет никуда уезжать.

"Способность адаптироваться во многом зависит от родителей. И чтобы она прошла быстрее и легче, перед отправлением на отдых побеседуйте с ребенком. Расскажите, как вы ездили в лагерь, как там было весело и интересно, если остались фотографии, покажите. Важно позитивно замотивировать ребенка, настроить на новые знакомства и интересные занятия". Гульнара Дощанова

Причем важно замотивировать не только ребенка, но и себя. Отпустите собственные опасения и помните, что в лагере ребенок научится быть самостоятельным, сможет получить новые знания, укрепит здоровье и получит опыт общения в среде других детей и взрослых.

И если по приезду домой ребенок будет с радостью вспоминать каникулы и попросит вас в следующем году снова отправить его в лагерь, значит вы определенно сделали правильный выбор.

Автор: Наталья Овчинникова, АПН