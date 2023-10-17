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Как правильно помогать пожилым родителям, рассказала эксперт

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что не любая финансовая помощь может пойти на пользу в случае, когда взрослые дети помогают своим пожилым родителям, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, вместо денег пожилым лучше помогать продуктами и вещами.

"Можно дарить подарки, покупать родителям необходимые вещи, продукты, лекарства, оплачивать им медицинскую помощь, если пожилые люди действительно в этом нуждаются. Помогать можно любым способом, но не стоит переводить деньги напрямую на регулярной основе", – сообщила Романив "Газете.Ru".

По словам психолога, стесненные финансовые обстоятельства бывают не только у пожилых родителей, но и у их взрослых детей, поэтому к оказанию финансовой помощи необходимо подходить обдуманно – иначе есть риск формирования чувства вины, когда возможности выделять определенную сумму денег не станет.


"Многие финансовые психологи говорят о том, что прямое содержание родителей и регулярная передача им денежных сумм грозит взрослому ребенку ролью жертвы. Человек может страдать от осознания того, что из-за чувства вины ("Не даю денег, значит, я недостойный ребенок") он не способен позволить себе чего-то важного", – уточнила семейный психолог.

Ранее сообщалось, как пожилые люди попадают в дома престарелых.

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