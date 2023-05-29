Экс-аким Бостандыкского района назначен руководителем Алматинских тепловых сетей

Генеральным директором ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) назначен Алтай Рахимбетов, сообщает Zakon.kz.

Алтай Рахимбетов родился в 1973 году.

Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум; Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности теплогазоснабжение, вентиляция, охрана воздушного бассейна.

Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов.

В разные годы работал в структурных подразделениях Управления экологии, Управления охраны окружающей среды, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

С 2015 по 2018 год занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

До назначения на должность генерального директора АлТС работал акимом Бостандыкского района Алматы.

Ранее в Алматы были назначены новые акимы районов.