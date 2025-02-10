К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление

В ТОО "Алматинские тепловые сети" (АЛТС) 10 февраля 2025 года рассказали алматинцам о нюансах оплаты за тепло, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что плата за услуги теплоснабжения производится с учетом наличия прибора учета тепловой энергии или его отсутствия.

"В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" в 2024 году антимонопольным ведомством сообщалось об изменении тарифа на услуги теплоснабжения. Вместе с тем в счет-квитанциях ноября 2024 года была размещена информация для потребителей об изменении и введении дифференцированных тарифов по подгруппам потребителей – физических лиц, имеющих приборы учета тепловой энергии, в зависимости от площади квартиры", – сообщили в АЛТС.

Так, первая подгруппа – физические лица, отапливаемая площадь которых до 100 кв. м, вторая подгруппа – с отапливаемой площадью от 100 до 200 кв. м, третья подгруппа – свыше 200 кв. м. Тарифы утверждены антимонопольным ведомством.

"В домах, оборудованных общедомовым прибором учета, нет фиксированной платы за услуги отопления и горячей воды. Она зависит от температуры наружного воздуха и фактического потребления теплоносителя в жилом доме, которое фиксирует общедомовой прибор учета тепловой энергии. Если проверить квитанции прошлого года (и предыдущие годы), то заметите, что в отопительный сезон плата каждый месяц разная", – отметили в организации.

При этом в квитанции за февраль выставленные начисления охватывают два периода: часть декабря и часть января.

"В связи с изменением тарифа антимонопольным ведомством с 1 января 2025 года плата разделена на два периода. То есть, расчет по 31 декабря по прежнему тарифу, с 1 января – по измененному тарифу. При этом информация с платой по двум периодам отображается в квитанции "Алсеко", – пояснили в АЛТС.

Алматинцам, у которых есть вопросы по начислениям за услуги "отопление" и "горячая вода", можно обратиться в центры обслуживания потребителей или в справочную службу предприятия:

справочная служба +7 727 341 0777, +7 701 027 1120 (WhatsApp).

"В справочной службе проверят корректность начислений и дадут полную консультацию, каждый случай индивидуален. Дополнительные контакты размещены на сайте www.alts.kz", – отметили в ТОО.

Ранее в АЛТС рассказали алматинцам, что нужно делать, если отопление есть, но в квартире все равно холодно.