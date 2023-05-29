Пока не грянул гроб: что нужно, чтобы приняли работающий закон об электросамокатах

Госрегистрация электросамокатов и прочих "средств индивидуальной мобильности". Четкие правила, позволяющие наказать их владельцев за нарушения. Вот чего люди ждут от государства и чего нет в принятых поправках в закон "О дорожном движении", сказал Zakon.kz автоэксперт Алексей Алексеев.

"Мы с электросамокатами и прочими "моторашками", которым несть числа и даже названия в действующем законе "О дорожном движении", как будто ждем знаковой аварии. Когда, не дай Бог, погибнет женщина с ребенком или какой-нибудь известный человек. Или не столь известный, но влиятельный – из акимата, например. И тогда мы быстренько примем нормальный закон. В общем, как обычно, ждем, пока гром не грянет. Но зачем ждать этого?" – задается вопросом известный автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев.

"Да" и "нет" не говорить

Чтобы закон был инструментальный, работающий, необходима, во-первых, государственная регистрация транспортного средства. Это вообще не обсуждается, поскольку без регистрации его нереально идентифицировать, а значит, и наказать владельца в случае нарушения правил дорожного движения.

Но в изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения, который Мажилис принял 10 мая, такая обязанность для владельцев электросамокатов и малых электрических транспортных средств не предусмотрена.

Буквально не предусмотрена. То есть не сказано ни "да", ни "нет". Поправками в действующий Закон РК "О дорожном движении" эти два новых понятии вводятся – а именно, пунктами 53-1) и 53-2) статьи 1. А вот регламентировать, надо или (наоборот), не надо регистрировать эти транспортные средства, законодатели не удосужились. То есть никаких поправок относительно новых ТС в статью 64 Закона, посвященную как раз видам транспортных средств, подлежащих регистрации, не внесли.

О причинах, почему разработчики документа допустили столь очевидные оплошности, а депутаты Мажилиса их пропустили, Zakon.kz опубликовал статью ранее. Поэтому не будем повторяться. Абсурдно вводить какие бы то ни было нормы, если их невозможно администрировать, если за нарушение этих норм нельзя привлечь к ответственности. И поскольку документ не предоставляет возможности наказать нарушителей, он не имеет никакого практического смысла.

Опять двадцать пять – километров в час

А вот что касается изменений правил – и не только дорожного движения, но и вообще правил, если угодно, существования всех этих электрических орд, заполонивших тротуары и дороги городов – тут есть что обсудить. Тем более, что законодатели в принятых поправках уделили этим вопросам минимальное внимание.

Перечислим наиболее значимые новшества, которые все же присутствуют в той версии законопроекта, который принят депутатами Мажилиса и сейчас ждет одобрения (или неодобрения) в Сенате.

В соответствии с упомянутым пунктом 53-2) статьи 1, к электросамокатам относятся лишь транспортные средства индивидуальной мобильности с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

При этом по тротуару электросамокаты могут двигаться со скоростью не выше шести километров в час. Любопытно, что этой нормы не было в предложенном МВД варианте, новелла – заслуга депутатов.

Водителям электросамокатов и так называемых МЭТС (малых электрических транспортных средств: вероятно, моноколес, гироскутеров и т.п.; подробно не разъясняется) запрещается перевозить пассажиров и груз, если только нет специальных приспособлений для этого, а также при управлении пересекать перекресток и пешеходный переход (надо слезать с "железного коня"). Передвигаться без застегнутого шлема и светоотражающего жилета в темное время суток, то есть с 10 вечера до 6 утра. Помимо этого, самокатчикам до 16 лет не разрешается ездить по дорогам, включая обочины (весь список прав и обязанностей – в статье 57).

Вот, собственно, и все.

Полицейские на самокатах

Не менее теории важна практика. Даже самые правильные поправки не дадут толка, если не обеспечить контроль.

"Если мы придумываем законы, надо придумать и то, как добиться их исполнения. Сегодня полиция не справляется даже с автомобилистами: с теми, кто паркуется на велодорожках и автополосах. Как она будет справляться с электросамокатами и электромотоциклами, за которыми на автомобиле по городским пробкам никак не угнаться? Я считаю, что нужно создать специальную службу – подразделение полицейских, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности. Самокатную полицию – как бы это смешно не звучало. Зато им будет под силу отследить и оштрафовать нарушителя-беглеца". Алексей Алексеев

В принципе, полицейские на мотоциклах – не новость. Другое дело, что потенциальных нарушителей-байкеров намного меньше, чем самокатчиков. Нужен совсем другой масштаб, а именно, численность.

Возможно, в этом и есть настоящая причина того, почему поправки в закон о дорожном движении из-под пера МВД вышли такими… неинструментальными. В нынешнем своем количественном и качественном составе казахстанская полиция просто не в состоянии обеспечить контроль за неизменно растущей армией всевозможных транспортных средств. Самокатная полиция – это второй вопрос. Первое, что необходимо сделать – возродить дорожную полицию.

"Упразднение дорожной полиции было большей ошибкой. Оправдывали реформу, напомню, борьбой с коррупцией. Однако коррупцию так и не искоренили. А компетентную службу потеряли. Вот некий водитель грубо и очевидно нарушает ПДД. Я обращаюсь к проезжающему мимо экипажу: почему, мол, не реагируете. А полицейские в ответ: спешим на грабеж… Да что там, они иногда правил не знают". Алексей Алексеев

Напомним, дорожная полиция как особое подразделение была упразднена в Казахстане еще 10 лет назад, в 2013 году. Автоинспекторов сократили, а оставшихся посадили в полицейские патрули.

"А ведь нужно понимать, что это была элита полиции. Дело в том, что каждый день автоинспекторы встречались с людьми не с социального дна, а вполне состоятельными и даже респектабельными. Хотя, конечно, машины бывают разные, но тем не менее. Нужно было знание психологии, чтобы распознать пьяного или лгуна, надо было уметь говорить с разными людьми, которые, заметьте, не являются преступниками, даже если совершили нарушение. То есть быть вежливым и в то же время держать себя достойно. Не говоря уже о том, что они великолепно знали как ПДД, так и все перекрестки и переулки своего города. А сегодня у нас так называемые универсальные полицейские, которые и в правилах путаются, и разговаривать привыкли только с пьяницами, бомжами, хулиганами и прочими социально неблагополучными элементами, и эту привычку зачастую автоматически переносят и на вполне уважаемых граждан, пусть ненароком и нарушивших ПДД". Алексей Алексеев

Разумеется, в таком своем нынешнем виде полиция не в состоянии контролировать многократно выросший дорожный трафик. И уж, конечно, не горит желанием прибавлять к своему функционалу администрирование многотысячной армии самокатчиков. Проблема адекватного регулирования дорожного движения требует комплексного решения многих вопросов, а не противоречивого короткого текста на трех страницах. Так что, возможно, полиция, как и все общество, надеется, что поправки все же не будут одобрены Сенатом, и законопроект отправят на доработку.

"Сырой" законопроект не стал компромиссом

Напомним, согласно порядку, регламентированному в статье 61 Конституцией РК, после принятия закона Мажилисом документ поступил в Сенат, где также будет рассматриваться. Причем в срок до 60 дней. Поскольку закон был принят Мажилисом 10 мая 2023 года, есть вероятность, что сенаторы не уложатся до парламентских каникул. Очередная сессия длится до последнего дня июня. Если же сенат одобрит поправки, закон уйдет на подпись президенту. И только через 10 дней после первого официального опубликования будет введен в действие. Однако Сенат может документ и не одобрить. И вернуть на доработку в Мажилис. Тем более, что претензий к нему масса.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что принятые на пленарном заседании Мажилиса поправки к Закону РК "О она дорожном движении" должны были стать компромиссом, примиряющим разных участников дорожного движения. Ведь ситуация, связанная со столкновениями электросамокатов с пешеходами на тротуарах и электроскутеров с автомобилями на дорогах, уже давно, еще несколько лет назад, требовала правового урегулирования. Однако документ получился, что называется, "сырой". И не устроил ни автомобилистов с пешеходами, ни даже самих самокатчиков.