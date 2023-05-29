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Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе

Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актобе празднование Дня города завершилось грандиозным гала-концертом с участием более 60 звезд казахстанской эстрады. В их числе Светлана и Канат Айтбаевы, Беркут и Аиша, Садраддин, Мирас Жугунусов, Кенжебек и группа "Формат" и др.
Жителей и гостей Актобе с Днем города поздравил аким области Ералы Тугжанов.
"154-летняя история города Актобе, который из небольшого укрепления на левом берегу Илека вырос в один из крупнейших динамично развивающихся городов Западного Казахстана, наполнена значимыми событиями и упорным трудом многих поколений жителей. В обозримом будущем город Актобе станет центром агломерации. На карте города появляются новые жилые массивы, приводятся в порядок коммунальные сети. Город Актобе привлекателен и для инвесторов, которые готовы развивать бизнес и создавать инновационные проекты", - отметил глава региона.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что основной задачей исполнительной власти остается гармоничное развитие города, создание благоприятных условий для комфортной жизни наряду с сохранением славных традиции города Актобе.
"У нашего города богатая история и замечательное будущее. Он признан как торговый, промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Душой любого города являются жители. Искренне благодарю вас за стремление сделать родной город Актобе одним из самых благоустроенных центров, за ваше неравнодушие к его судьбе. Спасибо ветеранам, которые своим упорным и плодотворным трудом заложили прочный фундамент нынешних достижений", - подчеркнул аким области.
артисты

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Ведущие концертной программы, известные шоумены Марат Оралгазин, Еркебулан Мырзабек создали праздничную атмосферу. Актюбинцы, пришедшие на праздник семьями насладились прекрасным вечером, зарядились положительными эмоциями.

Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Бурными овациями было встречено видеопоздравление Димаша Кудайбергена, в котором он пожелал землякам счастья, а родному городу процветания.

Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Актобе - это мое сердце. Я часто приезжаю в ваш гостеприимный город, люблю его всей душой", - сказал известный певец Мирас Жугунусов.
Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Собравшиеся на площади жители и гости города Актобе увидели не только выступления знаменитых певцов, но и красочный фейерверк, озаривший ночное небо города на белом холме тысячей ярких огней.

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