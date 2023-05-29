Грандиозный гала-концерт с участием более 60 казахстанских звезд прошел в Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В Актобе празднование Дня города завершилось грандиозным гала-концертом с участием более 60 звезд казахстанской эстрады. В их числе Светлана и Канат Айтбаевы, Беркут и Аиша, Садраддин, Мирас Жугунусов, Кенжебек и группа "Формат" и др.

"154-летняя история города Актобе, который из небольшого укрепления на левом берегу Илека вырос в один из крупнейших динамично развивающихся городов Западного Казахстана, наполнена значимыми событиями и упорным трудом многих поколений жителей. В обозримом будущем город Актобе станет центром агломерации. На карте города появляются новые жилые массивы, приводятся в порядок коммунальные сети. Город Актобе привлекателен и для инвесторов, которые готовы развивать бизнес и создавать инновационные проекты", - отметил глава региона. Ералы Тугжанов подчеркнул, что основной задачей исполнительной власти остается гармоничное развитие города, создание благоприятных условий для комфортной жизни наряду с сохранением славных традиции города Актобе. "У нашего города богатая история и замечательное будущее. Он признан как торговый, промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Душой любого города являются жители. Искренне благодарю вас за стремление сделать родной город Актобе одним из самых благоустроенных центров, за ваше неравнодушие к его судьбе. Спасибо ветеранам, которые своим упорным и плодотворным трудом заложили прочный фундамент нынешних достижений", - подчеркнул аким области. Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Ведущие концертной программы, известные шоумены Марат Оралгазин, Еркебулан Мырзабек создали праздничную атмосферу. Актюбинцы, пришедшие на праздник семьями насладились прекрасным вечером, зарядились положительными эмоциями.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Бурными овациями было встречено видеопоздравление Димаша Кудайбергена, в котором он пожелал землякам счастья, а родному городу процветания.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области "Актобе - это мое сердце. Я часто приезжаю в ваш гостеприимный город, люблю его всей душой", - сказал известный певец Мирас Жугунусов. Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Собравшиеся на площади жители и гости города Актобе увидели не только выступления знаменитых певцов, но и красочный фейерверк, озаривший ночное небо города на белом холме тысячей ярких огней. Жителей и гостей Актобе с Днем города поздравил аким области Ералы Тугжанов. Читайте также Экс-аким Бостандыкского района назначен руководителем Алматинских тепловых сетей Мурат Журебеков поздравил участников "Ұлттық мұра" Жару прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте

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