Общество

Предприниматели Актобе обвиняют акимат в "воровстве" тепла

Холод в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 02:50 Фото: freepik
В Актобе предприниматели заявили, что чиновники из акимата "перехватывают" у них тепло, сообщает Zakon.kz.

По словам людей, в акимате установили автоматизированный тепловой пункт. С этого момента батареи в офисах начали остывать, а с наступлением морозов ситуация стала и вовсе критической. Об этом передает "КТК".

В холодном здании работают более 40 арендаторов. Все они сидят в куртках, включают обогреватели и даже кондиционеры на тепло.

"Сейчас, когда за окном минус 30, в кабинетах невыносимая стужа", – говорится в репортаже.

Тепловики приезжали неоднократно, но проблема так и не решилась. В теплоснабжающей компании подтверждают, что в здании акимата действительно установлен насос и уверяют, что причина не в нем. А в чем именно, ответить не могут. Сроки решения проблемы также не называют.

Тем временем в Мангистауской области из-за таяния снега зафиксированы подтопления жилых домов и дворовых территорий.

Алия Абди
Алия Абди
Сотрудника акимата подозревают в получении взятки в Актобе
22:41, 19 января 2024
22:41, 19 января 2024
Сотрудника акимата подозревают в получении взятки в Актобе
Акимат Актобе запретил посещать один из скверов
11:52, 22 мая 2024
11:52, 22 мая 2024
Акимат Актобе запретил посещать один из скверов
Почему теплые остановки не греют, объяснили в акимате Уральска
09:57, 20 декабря 2023
09:57, 20 декабря 2023
Почему теплые остановки не греют, объяснили в акимате Уральска
