В Астане проходит грандиозный концерт под открытым небом

В Астане в честь Дня столицы проходит концерт под открытым небом. Послушать звезд казахстанской эстрады пришли тысячи человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Концерт "Open Air" ко Дню города традиционный. Но если раньше он проходил на территории Expo, то в этом году из-за ремонта в качестве локации выбрали площадку у стадиона "Астана арена".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Во всем остальном подход к организации такого массового мероприятия стандартный: на первом месте – безопасность. Поэтому по периметру и между зрителями патрулируют полицейские.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На концерт пришли тысячи человек, многие с семьями и маленькими детьми. А кто-то специально приехал из другого города.

"Я пришла на концерт с сестрой и зятем. Они первый раз в Астане. Специально пришли, чтобы посмотреть концерт, хочу показать, как астанчане празднуют День столицы", – говорит Талшын Азирбай.

"Open Air" открыл Жубаныш Жексенулы с композицией "Өкінбе сен".

На праздничном концерте также выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Жанар Дугалова, Али Окапов, Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.

Сегодня, 6 июля 2025 года, в честь Дня столицы в жилых массивах всех шести районов города прошли праздничные концерты с участием творческих коллективов и популярных исполнителей.

Всего в городе провели более сотни разноплановых мероприятий: концерты, шоу, постановки, акции, выставки и спортивные турниры.

