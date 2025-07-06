В Астане проходит грандиозный концерт под открытым небом
Концерт "Open Air" ко Дню города традиционный. Но если раньше он проходил на территории Expo, то в этом году из-за ремонта в качестве локации выбрали площадку у стадиона "Астана арена".
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Во всем остальном подход к организации такого массового мероприятия стандартный: на первом месте – безопасность. Поэтому по периметру и между зрителями патрулируют полицейские.
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
На концерт пришли тысячи человек, многие с семьями и маленькими детьми. А кто-то специально приехал из другого города.
"Я пришла на концерт с сестрой и зятем. Они первый раз в Астане. Специально пришли, чтобы посмотреть концерт, хочу показать, как астанчане празднуют День столицы", – говорит Талшын Азирбай.
"Open Air" открыл Жубаныш Жексенулы с композицией "Өкінбе сен".
На праздничном концерте также выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Жанар Дугалова, Али Окапов, Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.
Сегодня, 6 июля 2025 года, в честь Дня столицы в жилых массивах всех шести районов города прошли праздничные концерты с участием творческих коллективов и популярных исполнителей.
Всего в городе провели более сотни разноплановых мероприятий: концерты, шоу, постановки, акции, выставки и спортивные турниры.