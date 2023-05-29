Казахстанок могут наказать в Корее за опасную езду

27 мая полиция южнокорейского города Инчхон вызвала в участок 39-летнего казахстанца из-за "безрассудного вождения", сообщает Zakon.kz.

Водителя А. обвиняют в опасном вождении на дороге. Водителя и двух его пассажирок-казахстанок сняли на видео, сообщает Herald.

Вместе с А. на пассажирском сидении были 27-летняя Б. и 22-летняя С. Они высунулись из салона и протянули руки к небу.

А. добровольно пришел в полицейский участок. Он объяснил, что просил Б. и С. не высовываться из салона авто, так как это опасно.

Б. рассказала полиции, что была так счастлива, потому что ее знакомая в Корее недавно родила ребенка.

"Я думала, что все будет в порядке, потому что в моей стране с этим не было проблем", – сказала она.

Полиция намерена провести дополнительное расследование. Если такую езду признают нарушением, Б. и С. могут оштрафовать.