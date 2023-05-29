В Уральске подростка подозревают в убийстве ровесника

В Уральске несовершеннолетнего подозревают в убийстве 16-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

В детскую многопрофильную больницу в 1:28 28 мая доставили пострадавшего, который не приходя в сознание скончался в реанимации.

В полиции региона прокомментировали инцидент.

"По подозрению в совершении данного правонарушения задержан несовершеннолетний 2008 года рождения. По факту назначены экспертизы, ведется досудебное расследование. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит",– отметила сотрудница пресс-службы ДП ЗКО Лунара Амангалиева.

Ранее подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали.