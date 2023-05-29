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В зоопарке Шымкента родилась пони

В зоопарке Шымкента родилась пони Фото: pixabay
В шымкенском зоопарке у пары пони 26 апреля родилось первое потомство, сообщает Zakon.kz

Родителей пони зовут Тулпар и Карашаш. Они тоже родились в этом зоопарке.

Новую обитательницу зоопарка было решено назвать "Кенжекей". 

Между тем, беременность у пони длится 11 месяцев. Через 10-15 минут после рождения, маленькие пони самостоятельно встают на ноги.

"Наша Кенжекей в настоящее время окрепла и чувствует себя хорошо! ",–говорится в сообщении шымкентского зоопарка в Instagram.

Ранее в зоопарке Шымкента родилась красная волчица.

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