В зоопарке Шымкента родилась пони

В шымкенском зоопарке у пары пони 26 апреля родилось первое потомство, сообщает Zakon.kz

Родителей пони зовут Тулпар и Карашаш. Они тоже родились в этом зоопарке.

Новую обитательницу зоопарка было решено назвать "Кенжекей".

Между тем, беременность у пони длится 11 месяцев. Через 10-15 минут после рождения, маленькие пони самостоятельно встают на ноги.



"Наша Кенжекей в настоящее время окрепла и чувствует себя хорошо! ",–говорится в сообщении шымкентского зоопарка в Instagram.

Ранее в зоопарке Шымкента родилась красная волчица.