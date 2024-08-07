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В зоопарке Шымкента родился малыш пони

Пополнение в зоопарке Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 07:18 Фото: pixabay
Администрация Шымкентского зоопарка сообщила в соцсетях о пополнении в вольерах. Радостная новость коснулась семейства пони, сообщает Zakon.kz.

Публикация о рождении жеребенка появилась в Instagram зоопарка.

"Радостные новости в нашем зоопарке! В нашем зоопарке пополнение. От пары пони в секции "Копытные животные" родился жеребенок. Малыш родился весом 10 кг и ростом 55 см". Администрация Шымкентского зоопарка

Через два часа после рождения пони встал на ноги и начал ходить самостоятельно.

В настоящее время мать и детеныш чувствуют себя хорошо, у малыша хороший аппетит, он очень активен.

Ранее представители Алматинского зоопарка показали, как белая медведица Пурга в жаркий день наслаждается сочным арбузом.

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