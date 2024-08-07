В зоопарке Шымкента родился малыш пони

Администрация Шымкентского зоопарка сообщила в соцсетях о пополнении в вольерах. Радостная новость коснулась семейства пони, сообщает Zakon.kz.

Публикация о рождении жеребенка появилась в Instagram зоопарка.



"Радостные новости в нашем зоопарке! В нашем зоопарке пополнение. От пары пони в секции "Копытные животные" родился жеребенок. Малыш родился весом 10 кг и ростом 55 см". Администрация Шымкентского зоопарка



Через два часа после рождения пони встал на ноги и начал ходить самостоятельно.

В настоящее время мать и детеныш чувствуют себя хорошо, у малыша хороший аппетит, он очень активен.

Ранее представители Алматинского зоопарка показали, как белая медведица Пурга в жаркий день наслаждается сочным арбузом.

