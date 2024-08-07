В зоопарке Шымкента родился малыш пони
Фото: pixabay
Администрация Шымкентского зоопарка сообщила в соцсетях о пополнении в вольерах. Радостная новость коснулась семейства пони, сообщает Zakon.kz.
Публикация о рождении жеребенка появилась в Instagram зоопарка.
"Радостные новости в нашем зоопарке! В нашем зоопарке пополнение. От пары пони в секции "Копытные животные" родился жеребенок. Малыш родился весом 10 кг и ростом 55 см". Администрация Шымкентского зоопарка
Через два часа после рождения пони встал на ноги и начал ходить самостоятельно.
В настоящее время мать и детеныш чувствуют себя хорошо, у малыша хороший аппетит, он очень активен.
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