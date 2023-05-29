Жена известного казахстанского блогера поделилась интимными фото
Фото: Instagram/elt6i
Жена блогера Ерболата Жанабылова поделилась новыми фото в Instagram, где она позирует по пояс голой, сообщает Zakon.kz.
26-летняя знаменитость выложила в своем Instagram новые снимки с фотосессии. Подписчики не знают, как реагировать на чарующие фотографии.
"Каждая женщина – это уникальный цветок в огромном саду жизни. Ее изящество и грация сравнимы с лепестками розы, она расцветает и окутывает своей неповторимой красотой", – подписала снимки Эльмира Толегенова.
Фанаты разделились на два фронта, сильную агрессию показали хейтеры на этот раз:
- Вы бы разделись до конца уже;
- Совсем нет стыда;
- И в одежде видно, что шикарна! Все же, не нужно было выкладывать такие фотки! Чуть разочарована! Казакпыз гой!
- Красота конечно, но что свекр со свекровкой подумают… это уже перебор.
Есть и те, кто поддержал Эльмиру:
- Красотка;
- Такая нежная;
- Неважно, что подумают другие люди. Ее тело – ее дело.
Ранее депутаты предложили обязать казахстанских блогеров помечать рекламные посты и платить налоги.
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