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Жена известного казахстанского блогера поделилась интимными фото

Эльмира Толегенова жена известного блогера поделилась обнаженными фото Фото: Instagram/elt6i
Жена блогера Ерболата Жанабылова поделилась новыми фото в Instagram, где она позирует по пояс голой, сообщает Zakon.kz.

26-летняя знаменитость выложила в своем Instagram новые снимки с фотосессии. Подписчики не знают, как реагировать на чарующие фотографии.

"Каждая женщина – это уникальный цветок в огромном саду жизни. Ее изящество и грация сравнимы с лепестками розы, она расцветает и окутывает своей неповторимой красотой", – подписала снимки Эльмира Толегенова.

Фанаты разделились на два фронта, сильную агрессию показали хейтеры на этот раз:

  • Вы бы разделись до конца уже;
  • Совсем нет стыда;
  • И в одежде видно, что шикарна! Все же, не нужно было выкладывать такие фотки! Чуть разочарована! Казакпыз гой!
  • Красота конечно, но что свекр со свекровкой подумают… это уже перебор.

Есть и те, кто поддержал Эльмиру:

  • Красотка;
  • Такая нежная;
  • Неважно, что подумают другие люди. Ее тело – ее дело.

Ранее депутаты предложили обязать казахстанских блогеров помечать рекламные посты и платить налоги.

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