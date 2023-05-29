Жена известного казахстанского блогера поделилась интимными фото

Жена блогера Ерболата Жанабылова поделилась новыми фото в Instagram, где она позирует по пояс голой, сообщает Zakon.kz.

26-летняя знаменитость выложила в своем Instagram новые снимки с фотосессии. Подписчики не знают, как реагировать на чарующие фотографии.

"Каждая женщина – это уникальный цветок в огромном саду жизни. Ее изящество и грация сравнимы с лепестками розы, она расцветает и окутывает своей неповторимой красотой", – подписала снимки Эльмира Толегенова.

Фанаты разделились на два фронта, сильную агрессию показали хейтеры на этот раз:

Вы бы разделись до конца уже;

Совсем нет стыда;

И в одежде видно, что шикарна! Все же, не нужно было выкладывать такие фотки! Чуть разочарована! Казакпыз гой!

Красота конечно, но что свекр со свекровкой подумают… это уже перебор.



Есть и те, кто поддержал Эльмиру:

Красотка;

Такая нежная;

Неважно, что подумают другие люди. Ее тело – ее дело.

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